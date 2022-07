Færre går hjem fra lægen med en KOL-diagnose

Begge læger efterlyser ud over tidlig opsporing, at patienterne får intensiv hjælp til holde op med at ryge.

I dag risikerer de at blive sendt hjem fra hospitalet med besked om at tage imod kommunens tilbud om et rygestopkursus.

Det har de færreste overskud til, siger Charlotta Pisinger, der peger på, at chancen for at stoppe er størst, hvis patienten får en fast rygestoprådgiver på sygehusets lungeafdeling.

I Danske Regioner vil formand for sundhedsudvalget Karin Friis Bach gerne se på muligheden for rygestop på sygehuset i stedet for i kommunen.

- Hvis eksperter mener, det er bedre for patienter med KOL, så er det bestemt værd at overveje.