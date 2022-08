Da professor emerita Eva Smiths barnebarn for nylig blev hædret som ”årets kammerat” på sin skole, blev den kendte jurist meget rørt. »Det bekræftede mig i, at jeg til mine børn er lykkedes med at videreformidle vigtigheden ved at tage socialt ansvar. Og at de og deres partnere har videregivet det til deres afkom. Mit barnebarn gik kun i 1. G og havde allerede dér vist omsorg over for elever, der gik for sig selv. Det gjorde mig stolt, at hendes indsats blev anerkendt,« siger Eva Smith.