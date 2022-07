Tilsyn afslører store brister i patientsikkerhed på bosteder

Tilsynene har også afsløret problemer med sundhedsfaglig dokumentation.

Det kan for eksempel være manglende dokumentation af beboernes aktuelle pleje og opfølgende og behandling. Her var der fejl i 59 procent af tilsynene.

For de 30 procent af bostederne, hvor der er fundet alvorlige brister, har styrelsen udstedt et forbud eller et påbud. Et påbud om at opfylde de punkter, hvor der er brister.

Hvis bristerne er alvorlige, vil bostedet få et forbud mod at udøve en bestemt funktion, forklarer Charlotte Hjort.

- Hvis vi kan se, at medicinhåndteringen halter gevaldigt, kan vi udstede et forbud mod at give medicin. Så vil bostedet skulle finde en anden måde at sørge for, at de får deres medicin.