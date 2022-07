Knap hvert tredje forsøg på at skaffe arbejdskraft mislykkes

I sin nytårstale lavede statsminister Mette Frederiksen (S) en kovending og erklærede sig villig til at diskutere muligheden for udenlandsk arbejdskraft.

Det er ellers en svær sag for den socialdemokratiske regering, fordi fagbevægelsen frygter, at der vil komme for meget lavtlønnet arbejdskraft.

Efter et mildest talt bøvlet og langstrakt forhandlingsforløb lykkedes det dog regeringen i sidste uge at indgå en bred aftale om at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft.

Beløbsgrænsen sættes ned fra 448.000 kroner til 375.000 kroner. Det sker fra 1. december i år og tre år frem.

Martin Kyed er cheføkonom i SMVdanmark, som organiserer 18.000 store og små virksomheder.