Nina Rasmussen og Hjalte Tin blev kendt for deres motorcykelrejser med børnene Ida Tin og Emil Tin igennem 1980’erne og 1990’erne.

Da parret første gang rejste ud, var pigen et år og drengen fem. Nogen mente, at det grænsede til børnemishandling at sætte de to små på tank og passagersæde.

Andre – og de var langt flere – slugte bogen ”Held og lykke” om de lyshårede børn, der åbnede hjem og hjerter, hvor de kom frem på turen fra Los Angeles i USA til Rio de Janeiro i Brasilien.