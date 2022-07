Tidligere PET-chef: Det ligner ikke den intelligente terror

Sådanne forudsætninger har netop været til stede under cykelløbet Tour de France, som i disse dage har lagt vejen forbi Danmark med tre etapestarter i henholdsvis København, Roskilde og Vejle.

»Hvis der skulle være tale om den bevidste, gennemtænkte og intelligente terrorhændelse, så må jeg nok sige, at der havde været rige muligheder i forbindelse med Tour de France, som har haft en fantastisk publikumsopbakning,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Han uddyber:

»En afgørende faktor for en terrorist er også at etablere breaking news til hele verden, og jeg må nok erkende, at alle de betingelser er opfyldt i forhold til touren. Derfor er min umiddelbare vurdering - og jeg forbeholder mig retten til at tage fejl - at det i hvert fald ikke er den intelligente terror,« siger han.