»Heldigvis er der ikke nogen, der er kommet til skade. Udover på deres stolthed. Det så ud som om, at den havde fået et knæk. Især ham, vi hejste op, virkede rystet. Han sagde næsten ikke et ord. Men det er fuldt forståeligt, når man har oplevet det, han har,« siger Knud Erik Døssing.

De unge mænd droppede shelterturen og blev i stedet hentet af én af deres fædre, fortæller han.

Sker flere gange om året

Ovenstående er ikke en enkeltepisode. Knud Erik Døssing fortæller, at Midt- og Sydsjællands Brand og Redning årligt rykker ud til fem- seks lignende tilfælde, hvor personer har brug for at blive reddet op eller ned fra de høje klintsider. Klinten måler på sit højeste 128 meter over havets overflade og strækker sig desuden over syv kilometer, hvor man flere steder har installeret rækværk på grund af faren for, at personer falder ned.

Nogle gange ender det da også fatalt. Senest døde en ældre herre d. 7. april i år, efter han faldt ned fra klinten. Han pådrog sig så slemme skader ved faldet, at han senere døde af sine kvæstelser, skrev Ekstrabladet dengang.

I følge Knud Erik Døssing er det dog en sjældenhed, at nogle dør på Møns Klint.

»Det sker en gang imellem, men ikke hvert år. Heldigvis,« siger han.

Han kommer nu med en opfordring til alle, der ønsker at udnytte og udforske naturområdet.

»Hold dig til stranden og de afmærkede stier. Og bliv på de rigtige sider af rækværket. Der er tale om liv og død,« siger han.