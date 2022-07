WHO-gruppe slår fast: Brandmænd har øget risiko for kræft

Tidligere var erhvervet som brandmand kategoriseret som ”muligvis kræftfremkaldende” i gruppe 2B.

En række undersøgelser viser, at brandmænd har en øget risiko for mindst to kræftformer - blærekræft og mesoteliom.

Mesoteliom er en meget sjælden kræftsygdom. Selv om brandmænd er ekstra udsatte, vil der fortsat kun være en lille risiko for at blive ramt af den type kræft.

Også risikoen for en lang række andre kræftsygdomme er øget, men her kan det ikke udelukkes, at det skyldes andre forhold end brandmændenes arbejde.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse bør resultaterne bane vej for erstatning til de brandmænd, der har fået kræft på grund af deres arbejde.

- Konklusionen er så klar, at det bør føre til arbejdsskadeerstatning til de brandmænd, der har fået kræft på jobbet - ingen skal blive syg af at gå på arbejde, siger Jesper Fisker, administrerende direktør hos Kræftens Bekæmpelse, i en pressemeddelelse.