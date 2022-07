Flyrejser: Fem spørgsmål og svar om dine rettigheder

Hvis flyselskabet aflyser din rejse, har du ret til at få pengene for billetten tilbage inden for syv dage eller få ombooket din rejse. Har du købt din rejse gennem en flyportal, er det flyselskabet, der er ansvarlig for at refundere billetterne. Ombooking skal være til næste ledige afgang, evt. med et andet selskab. Hvis du bliver ombooket og er nødt til at overnatte, skal flyselskabet betale hotel, transport og forplejning.

Er et tilgodebevis ok?

I nogle tilfælde vil flyselskabet tilbyde dig en voucher i stedet for pengene retur, hvis rejsen aflyses. Du har ret til at sige nej til det og i stedet få pengene retur inden syv dage. Hvis selskabet går konkurs, vil du miste den værdi, som voucheren har.