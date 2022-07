Politiet: Håbet om en folkefest blev indfriet

- Der har været en rigtig god stemning. Folk har været glade både ved storskærmsarrangementerne og langs ruten, hvor vores gode betjente er blevet mødt af den glade befolkning. Så set fra et politifagligt perspektiv har dagen været en stor succes, siger han.

Vicepolitiinspektøren siger, at politiet ikke udtaler sig om det skønnede antal mennesker til cykelløbets første etape.

Arrangørerne har udtalt, at man havde en forventning om op mod en halv million mennesker.

Det gav et stort pres på for eksempel den københavnske metro. Ved 20-tiden oplyste politiet på Twitter, at mange forsøgte at komme ned på stationen på Rådhuspladsen. Folk blev opfordret til at benytte andre stationer i stedet.