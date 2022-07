Politiet opgiver sag om hærværk imod Hans Egede-statue i Nuuk

Der blev også skrevet ”decolonize” (afkolonisér red.) på statuen.

I løbet af efterforskningen har fire mulige gerningsmænd været sigtet. Men det er ikke lykkedes at finde nogle afgørende beviser og rejse en tiltale, oplyser politiet.

Grønlands Politi har i længere tid forsøgt at afhøre den grønlandske kunster Aqqualu Petersen som over for det grønlandske medie Sermitsiaq.AG har hævdet, at han vidste, hvem der stod bag hærværket.

Men der har været udfordringer med at gennemføre en afhøring, fordi Aqqualu Petersen har opholdt sig i Finland og Canada, oplyser politiet.