22-årig motorcyklist dræbt i sammenstød med bil

En 22-årig mand, som kørte på motorcykel uden hjelm, er torsdag eftermiddag blevet dræbt i en trafikulykke i Aalborg.

Det oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi Poul Fastergaard.

Ulykken skete i vejkrydset Mølholmsvej og Svalegårdsvej i det vestlige Aalborg.

Vagtchefen fortæller, at motorcyklisten var i gang med at overhale en række biler, der holdt for at dreje til venstre.