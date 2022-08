Hun er kendt under navnet ”AstroTina” og som et menneske, der med passion formidler sin store nysgerrighed over for stjernerne, planeterne og det uendelige univers.

Nu er den 35-årige Tina Ibsen aktuel med en ny bog, ”Mars. Myter, magi og missioner”, hvori hun på en letforståelig måde stiller skarpt på den planet, der i århundreder har fascineret videnskaben og vi mennesker måske allermest. Bl.a. fordi Mars uløseligt hænger sammen med spørgsmålene: