08/08/2022 KL. 10:45

Gabriel Bier Gislason: Mine forældre var ikke tossede med, at jeg skulle lave film

Filmforældrene lærte Gabriel Bier Gislason at bruge film som et kærlighedssprog, men håbede, at han selv ville navigere uden om den benhårde filmbranche. I en årrække gjorde han forsøget, men først da han tillod sig selv at træde i deres fodspor, oplevede han »følelsen af at have fundet det rigtige sted at være til i verden på«.