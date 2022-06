Lejede telte skal give mindre skrald fra Roskilde Festival

Når årets festival er overstået, kan organisationen få et overblik over, hvor stor efterspørgsel der har været, og hvilken stand tingene kommer tilbage i. Med den viden kan festivalen så købe mere ind næste år.

Ifølge Jesper Clement, der er lektor på CBS og forsker i forbrugeradfærd, er det meget skrald, der laves på festivalen, et synligt problem.

- Der er ikke mange, der synes, det er det fedeste bare at svine. De fleste vil gerne opføre sig ordentligt og genbruge, men det er hamrende svært, når man er der for at have det sjovt, at man også skal bruge en masse energi på at rydde op. Så det skal være nemt.

- Det er et spørgsmål om at lave systemer, så det er nemt at aflevere det, siger han.