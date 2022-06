Trods mere smitte bliver fortsat få alvorligt syge af corona

Frem til at alle over 50 år får tilbudt et fjerde stik med en vaccine 1. oktober, kan personer, der har en særlig risiko for et alvorligt forløb, og som samtidig har en risiko for at blive smittet, få en boostervaccination.

Det oplyste Sundhedsstyrelsen mandag. Her lød det fra styrelsen, at tiltaget sker som et ”forsigtighedsprincip” grundet den stigende smitte i Danmark.