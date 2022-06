Professor efter nyt kontakttal: Slap af og nyd sommeren

- Det kan sammen med spildevandsovervågningen indikere, at væksten i epidemien er aftagende, skriver ministeren på Twitter.

Ifølge Allan Randrup Thomsen er ugens kontakttal ”meget positivt”, men det er endnu for tidligt at slå fast, at epidemien er helt aftagende.

- Kontakttallet viser, at smitten har stabiliseret sig. Men jeg tør ikke at sige, at den er på vej ned. Det peger måske i retning af, at bølgen ikke bliver så vild, hvis den skulle vende tilbage, siger han.

Han peger på, at det formodentligt kun bliver til kortvarige ”skvulp”.