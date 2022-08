06/08/2022 KL. 17:15

For abonnenter

»Hvis vi ikke taler om og begriber vores kolonihistorie, bibeholder vi et underligt snævert og selvretfærdigt ideal af vores nation«

Regeringen sætter holocaust på skoleskemaet for at komme antisemitisme til livs. Men vinklingen af den danske kolonihistorie i folkeskolens historiekanon falder en debattør for brystet.