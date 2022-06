Krigen i Ukraine øger risikoen for cyberangreb

- Det betyder, at fra det var mindre sandsynligt, at danske virksomheder og myndigheder ville blive udsat for cyberaktivistiske angreb, så er det nu muligt, siger Mark Fiedel, der er chef for Center for Cybersikkerheds analyseafdeling.

Han forklarer, at cyberaktivisme bruges oftest til at fremme en politisk eller ideologisk dagsorden. Det kan for eksempel udføres af enkeltpersoner eller netværk, der hacker sig ind på en hjemmeside for at komme igennem med sine budskaber.

I begyndelsen af krigen blev cyberaktivisme især set i Ukraine, Rusland og Hviderusland, hvilket ikke påvirkede Danmark synderligt.