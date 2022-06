Overholder Herlufsholm Skole de lovgivne regler om at uddanne grundskoleelever til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Alt efter, om man spørger skolens eget tilsyn eller myndighedernes, er svaret vidt forskelligt, også selv om tilsynenes besøg foregik med to dages mellemrum.

Det får nu mobbeforsker til at dumpe skolens tilsyn, som ellers er en kernesten i myndighedernes kontrol med fri- og privatskoler.