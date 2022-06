26/06/2022 KL. 11:15

Mobbeforsker om vurdering af Herlufsholm: »Det er en krasbørstig kritik, der bliver rejst«

Mobbeforsker Helle Rabøl Hansen er positivt stemt over for de tiltag, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i en foreløbig vurdering lægger op til på kostskolen Herlufsholm. Men der skal tages mere drastiske metoder i brug, hvis man for alvor vil gøre op med kulturen, siger hun.