Det danske bidrag vil bestå af en fregat af Iver Huitfeldt-klassen.

Missionen er ledet af USA. Derudover har også Canada, Frankrig, Spanien og Holland tilkendegivet, at de vil deltage med flådeenheder i hangarskibsgruppen.

Derudover vil der fra august blive udsendt fire F16-kampfly. De skal i fire uger deltage i en Nato-mission over islandsk luftrum.

Gruppen består af 65 soldater, der ifølge Forsvarsministeriet skal hjælpe med ”suverænitetshævdelse”.

På et kort pressemøde siger forsvarsminister Morten Bødskov (S), at det er vigtigt at sende et signal om, at Europa står sammen.