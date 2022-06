13.893 har allerede nu været inde og tilkendegive deres støtte til Inger Støjbergs nystiftede parti, Danmarksdemokraterne.

Det oplyser Indenrigs- og Boligministeriet til Jyllands-Posten.

Dermed må Inger Støjberg siges at have fået en bragende start mod at indsamle de 20.182 vælgererklæringer, der er nødvendige for