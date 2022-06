Men hvis man som borger i og omkring Lemvig, Struer og Holstebro er ude for et uheld i nattetimerne, så må man tage turen til Gødstrup for at modtage behandling.

Har man akut brug for lægehjælp, så skal man - som man plejer - kontakte enten sin læge eller Lægevagten.

Anders Kühnau ærgrer sig over, at man er nødt til at lukke helt eller delvist for nogle af de lokale akutklinikker.

- Det kommer desværre til at betyde, at der er borgere med eksempelvis mindre sår og skader, som i perioden får længere vej til behandling. Det beklager vi, men situationen kræver det, siger han.

Regionshospitalet Gødstrup er et fusionssygehus, som er en sammenlægning af sygehusene i Herning og i Holstebro.