Kofod: IS rekrutterer fortsat beboere fra fangelejre i Syrien

Senest skrev DR lørdag - på baggrund af en rapport fra et hold danske speciallæger - at børnene har fået det dårligere, siden danske læger undersøgte børnene for et år siden.

Et af børnene, en femårig dreng, bør ifølge lægerne indlægges og udredes for luftvejsproblemer. Han har tiltagende øre-næse-hals-problemer, der påvirker hans hørelse, søvn, sprog og kognitive udvikling, lyder det ifølge DR i lægerapporten.

Børnene, der stadig sidder i de syriske fangelejre, blev ikke evakueret i efteråret. Her blev tre mødre og deres 14 børn hentet. Det skyldes, at de tilbageværende børns mødre har mistet deres danske statsborgerskab.