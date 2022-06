Borgmester efterlyser plejepersonale indtænkt i vaccineplan

Fra september kan alle plejehjemsbeboere blive vaccineret igen. Det blev præsenteret på onsdagens coronapressemøde.

Men også personalet på plejehjemmene under 50 år burde tilbydes endnu et vaccinestik. Det mener Sisse Marie Welling, som er sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune (SF).

På pressemødet blev der lagt vægt på, at især de ældste borgere er sårbare for coronasmitte. Derfor skal alle over 50 år tilbydes endnu et vaccinestik i efteråret.