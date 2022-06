Kys verden, kram hinanden, og nyd både Roskilde Festival, DGI’s landsstævne og Tour de France.

I modsætning til en perlerække af alvorlige og panderynkende pressemøder under de seneste to års corona-epidemi slog statsminister Mette Frederiksen onsdag de lyse og sommerlige toner an – trods stigende smitte lige nu og en forventning om endnu en coronabølge til efteråret.