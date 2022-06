Flyvninger med akutlægehelikoptere fortsætter på rekordniveau

I 2021 havde 42 procent af de fløjne patienter hjerte-kar-sygdomme.

Siden den landsdækkende ordning med akutlægehelikoptere blev indviet i 2014, er antallet af missioner blevet højere for hvert år, der er gået.

Tallet for 2021 er også en smule højere end i 2020, hvor helikopterne var på vingerne 4672 gange.

Udviklingen peger på, at Danmark endnu ikke har haft disse akutlægehelikoptere i særligt mange år, siger næstformanden.

- Det handler både om, at der har været en tilvænning til at bruge dem, og så handler det om, at der er flere og flere områder, hvor man finder ud af, at de kan spille en stor rolle for patienterne.

Stigningen igennem årene skyldes også, at man løbende har arbejdet med i højere grad at kunne flyve i dårligt vejr.