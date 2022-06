Ny Herlufsholm-rektor har undskyldt til eks-elever fra dokumentar

De tidligere elever på Herlufsholm, der medvirker i TV 2-dokumentaren ”Herlufsholms hemmeligheder”, har modtaget en ”uforbeholden undskyldning” af skolens konstituerede rektor, Martin Arvedlund.

Det skriver TV 2.

Ifølge TV 2 har den konstituerede rektor for to uger siden sendt et brev med en undskyldning til de tidligere elever, som medvirker i dokumentaren, gennem selskabet bag dokumentaren.