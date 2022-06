»Det er en alvorlig situation«: Sådan kan du hjælpe med at spare på gassen

I et interview med Jyllands-Posten uddybede Martin Hansen mandag aften, at der er gas i de danske nødlagre, og at vi trods alt stadig »er et langt stykke vej« fra forsyningskrisen.

Han fortalte også, at vi alle kan bidrage til at afhjælpe situationen:

»Al den gas, vi sparer nu, kan vi bruge senere. Alle kan gøre noget.«

Stine Leth Rasmussen, der ligeledes er vicedirektør i Energistyrelsen med ansvar for Center for Energieffektivisering og Center for Energiadministration, uddyber, at den gas, vi forbruger, ikke har direkte sammenhæng nødlagrene.