Rapport: Hjemsendelser kan stride mod menneskerettigheder

Ifølge avisen peger rapporten på flere områder, hvor instituttet ser behov for øget retssikkerhed.

- Her skal man huske, at Danmark er det eneste land i EU, der har indført den minimale asylstatus, der hedder midlertidig beskyttelsesstatus. Det gør det særligt vigtigt for os at vurdere forholdene i Projekt Damaskus, og vi finder helt overordnet, at der er behov for klarere regler og fremfor alt mere gennemsigtighed, siger Nikolas Feith Tan, der er seniorforsker hos Institut for Menneskerettigheder.

De senere år er der kommet yderligere politisk fokus på, at flygtninge kun skal kunne opholde sig midlertidigt i Danmark. Derfor er det blevet lettere at inddrage opholdstilladelser for flygtninge, der har fået beskyttelse eller midlertidig beskyttelse, skriver Information.