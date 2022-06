Når danske familier til sommer drager på ferie i Europa, er der risiko for, at flere har et forældet blåt EU-sygesikringskort med i pungen.

Søndag oplyste Udbetaling Danmark, som har ansvaret for det blå sygesikringskort, at 600.000 kort forventes at udløbe i 2022.

Samtidig mistænker Udbetaling Danmark, at der er færre, der har fået genansøgt i den tid, hvor coronaepidemien har besværliggjort rejser.