Østre Landsret har mandag stadsfæstet byrettens dom og slået fast, at et boligselskab i Helsingør havde retten på sin side, da det opsagde knap 100 familier i begyndelsen af 2020.

Boligforeningen Boliggården opsagde en række lejere i bebyggelsen Nøjsomhed for at slippe af med det omstridte ghettostempel og dermed undgå at blive omfattet af ghettolovgivningen, som træder i kraft, hvis et boligområde har været på ghettolisten, nu parallelsamfundslisten, i fire år i træk.