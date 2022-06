Døde havfugle fundet på strande på hele vestkysten

Fundene er sket langs hele vestkysten.

Der er primært fundet døde suler, men det er også splitterner og skarver. Dansk Ornitologisk Forening ved ikke, hvorfor fuglene er døde. Fuglene skal undersøges på Aalborg Universitet.

Undersøgelserne skal klarlægge, om fuglene har haft nogle sygdomme.

Sulen er den største havfugl i de danske farvande.

Ifølge TV Midtvest er der fundet 50 døde suler alene på Fanø. Egon Østergaard understreger over for mediet, at det er rigtig mange.

Han mener også, at det er usædvanligt for årstiden, og derfor håber han også, at man hurtigt finder frem til dødsårsagen, siger han til TV Midtvest.