Politiet frygter for kvindelig badegæst syd for Juelsminde

Sydøstjyllands Politi er bange for, at der kan være sket en kvinde noget under en badetur syd for Juelsminde Lystbådehavn lørdag aften.

Det oplyser vagtchef Mads Flansmose tidligt søndag morgen.

- Vi er bange for, at der er sket noget i forbindelse med denne her svømmetur, siger han.

Politiet modtog en anmeldelse om hændelsen lørdag klokken 20.16.