Danske skatteydere betaler for Tour de France-holds fly til Frankrig

Ifølge Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), som er bestyrelsesformand for den danske Tour-organisation, var betalt flytransport en betingelse for at få Tour de France til Danmark. Det siger hun til Politiken i et skriftligt svar.

Hun tilføjer i det skriftlige svar, at hun er sikker på, at aftalen vil blive behandlet, når projektet evalueres.

Flytransport fra et værtsland til Frankrig har ikke tidligere været aktuelt, da man tidligere er startet tættere på Frankrig.

Den franske arrangør, ASO, er ikke vendt tilbage på Politikens henvendelse.