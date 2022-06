Men alligevel er det her, flest bilister - fejlagtigt - føler sig mest trygge. Det gør, at mange kører for stærkt og er uopmærksomme.

Men landeveje er uforudsigelige, da man kan møde biler, cyklister, traktorer og lastbiler, der kører med forskellige hastigheder. Samtidig er der mange udkørsler, sving og modkørende, der kommer tæt på, pointerer Rådet for Sikker Trafik.

En anden undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Epinion viser, at de højere priser på brændstof også har haft indflydelse på valget af transportform. Således angav 12 pct. af de 1.526 adspurgte, at han/hun bruger cyklen i højere grad end tidligere pga. de højere brændstofpriser.

Stigningen er højest blandt de yngste bilister mellem 18-30 år, hvor hver 5. (20 pct.) siger, at de nu bruger cyklen mere pga. de stigende benzin- og dieselpriser.