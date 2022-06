Risikoniveau 1 afspejler et potentiale for meget lav sygdomsbyrde i den kommende periode. Niveau 5 afspejler et potentiale for meget høj sygdomsbyrde.

Når risikoniveauet er 2, betyder det, at der er udsigt til lav sygdomsbyrde i den kommende periode.

Sygdomsbyrde er udtryk for, i hvilken grad sygehusvæsenet kan blive udsat for pres som følge af coronasituationen.

Risikovurderingen, der ligger bag det hævede risikoniveau i hovedstaden, er baseret på data for hele sidste uge.