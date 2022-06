Magasin har kåret København som verdens bedste by at bo i

Ud over København ligger Zürich i Schweiz og Portugals Lissabon i top tre.

Stockholm ligger nummer fem, mens Oslo lige akkurat er i top 25 med en 23. plads.

Kåringen er ifølge magasinet baseret på baggrund af ”måneders talknusning, lange diskussioner og research i byerne”.

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), erklærer sig stolt over kåringen.

- Kåringen er et kæmpe skulderklap til København, som endnu engang får den flotte hæder af at være verdens bedste by at bo og leve i.