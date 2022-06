»Jeg synes lidt, det er noget pjat at føle sig så krænket på andres vegne, at man kan få et arrangement aflyst.«

Sådan lyder reaktionen fra Helle Rosenløv Eltong Coretto, som er bestyrelsesmedlem af Dansk-Indiansk Forening, efter at det i sidste uge kom frem, at Børnehaven Grøften i Næstved har valgt at droppe indianertemaet