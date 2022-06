Minister melder om 29 krænkelsessager i folkekirken på ti år

På mandag skal landets biskopper til møde i Kirkeministeriet, hvor opgørelsen over seksuelle krænkelser i folkekirken er på dagsordenen.

I den senere tid har der kørt en sag om krænkelser i Vor Frue Kirke i København.

Her er det kommet frem, at en ansat i Vor Frue Kirke - også kendt som Københavns domkirke - har beholdt sit job til trods for anklager om flere års overgreb mod et barn.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er gået ind i sagen, som hun vil have undersøgt. Også biskoppens håndtering af sagen skal undersøges af Kirkeministeriet.

I sidste uge skrev landets ti biskopper og godt 1700 menighedsråd under på en fælleserklæring om at få krænkelsessager frem i lyset.