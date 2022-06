Folkemødet vender i år tilbage i fuld form

Efter aflysning i 2020 og coronarestriktioner i 2021 vender Folkemødet på Bornholm i år tilbage i ”fuld form”, når fire dage med politisk festival indledes torsdag.

- Det bliver et frit folkemøde for første gang i to år. Og det glæder vi os simpelthen bare så meget til, siger Folkemødets direktør, Camilla Laudrup.