Netværk sigtes for smugling af 80 millioner til Sverige

- Det er muligt, at de kriminelle har en forestilling om, at myndighederne bliver hægtet af, når de kører på tværs af grænsen, men som denne aktion viser, så er vi i stand til at agere hurtigt og effektivt i samarbejdet med de svenske myndigheder, udtaler vicepolitiinspektøren.

Tre af de anholdte fremstilles i grundlovsforhør onsdag eftermiddag.