Netværk sigtes for smugling af 100 millioner til Sverige

- Det er muligt, at de kriminelle har en forestilling om, at myndighederne bliver hægtet af, når de kører på tværs af grænsen, men som denne aktion viser, så er vi i stand til at agere hurtigt og effektivt i samarbejdet med de svenske myndigheder, udtaler vicepolitiinspektøren.

I et grundlovsforhør i Københavns Byret onsdag har en dommer besluttet at varetægtsfængsle de fire i 27 dage. Der er en begrundet mistanke, og der er grund til tro, at de på fri fod vil kunne ødelægge politiets efterforskning.

Inden dørene blev lukket, kom det frem, at de anholdte dog nægter sig skyldige.

Ifølge politiets sigtelse blev der flere steder på Sjælland indsamlet ikke under 100 millioner kroner primært i dansk valuta. Derefter blev pengene transporteret til Sverige.