Krav om at tage Britta Nielsens pension afvises igen

Det var i februar 2020, at Britta Nielsen blev dømt for via sit job i Socialstyrelsen at have bedraget det offentlige for 117 millioner kroner.

Og myndighederne forsøger altså stadig at kradse penge ind fra den nu 68-årige kvinde, hvis gæld er vokset til 125 millioner kroner på grund af renter.

I retssal 23 kom specialanklager Stig Paulsen onsdag med argumenter for at beslaglægge Britta Nielsens ratepension og kapitalpension til en værdi af lidt over 800.000 kroner.

Han stillede kravet, selv om Højesteret allerede i februar i år afviste, at Britta Nielsens pensioner kunne beslaglægges. Samtidig protesterede Britta Nielsens advokat, Jan Schneider, imod indgrebet.