Spiralsag bliver en del af udredning af mørk fortid i Grønland

Ifølge det grønlandske folketingsmedlem har man ikke vidst, om det ”bare var én sindssyg læge” eller, om der var tale om systematiske overgreb.

- Det er trods alt godt, at vi har en statsminister, der som den første i historien åbent tør sige fra talerstolen, at man bliver nødt til at gøre op med ideen om den gode kolonimagt. Og faktisk tør at tage et reelt skridt imod en forsoning, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Hun understreger, at hun ikke har nogle forventninger til udredningen, men at hun har håb.

- Jeg har håb for, at det skaber forsoning. Og jeg har håb for, at det er med til at opbygge den første del af en sandheds- og forsoningskommission.

- Det siger jo lidt sig selv – der skal to til tango. Der skal to til en forsoning. Men det er ikke nok med en forsoning. Det vigtigste er, at vi finder sandheden frem, siger det grønlandske folketingsmedlem.