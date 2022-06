Rapporterede fejl i sundhedsvæsnet er steget med 11 procent

I 2021 er der således blevet rapporteret 263.548 fejl i det kommunale sundhedsvæsen. Det er en stigning på 14 procent sammenlignet med året før, hvor tallet lød på 230.762.

I det regionale sundhedsvæsen har antallet af rapporterede fejl derimod ligget stabilt i de seneste fem år.

Samlerapportering kan bruges til at indberette to slags utilsigtede hændelser: At patienten er faldet, eller at patienten ikke har fået sin medicin. Andre hændelser skal rapporteres enkeltvis.