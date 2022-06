Runesten under køkkengulv kan være ældre end Jellingstenen

En tonstung sten, der gemte sig under et køkkengulv på en ejendom ved Randers, kan vise sig at være en af landets ældste runesten.

Den to meter lange og 80 centimeter brede sten er allerede erklæret danefæ, og nu arbejder Nationalmuseet på at fastslå runestenens præcise alder.

- Den her er lidt særlig, fordi det ser ud til at være en af de ældste runesten, vi kender herhjemme.