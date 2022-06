Forsikringer vil bremse stjålne cykler med koder

- Der er ikke så mange anmeldelser som tidligere, men reelt bliver der stjålet vildt mange cykler. Jeg kender ingen, der ikke har oplevet det.

Han peger på, at det både handler om at begrænse salget inden for landets grænser og udenfor. En del cykler køres til udlandet, men med de nuværende stelnumre kan det være svært og nogle gange umuligt for politiet at bevise, at lasten er stjålet.

- Når politiet stopper biler på vej ud af landet med en stor flok cykler, bruges der enormt meget energi på at finde ud af, hvem der ejer dem. Koder ville lette arbejdet, siger Svend Foldager.

På Christiansborg har retsordfører for SF Karina Lorentzen Dehnhardt bedt Justitsministeriet redegøre for, hvor langt Rigspolitiet er med indførelsen af et digitalt system.