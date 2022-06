Opgravning af døde mink blev billigere end forventet

Senere blev det efter lokale protester besluttet, at minkene skulle graves op igen og brændes. Men først, når der med sikkerhed ikke længere var levedygtig coronavirus i dem.

I marts lød det fra Miljøstyrelsen, at der ingen risiko er for forurening af drikkevandet ved de to tidligere minkgrave.

Næsten al forurening var væk efter opgravningen. Den lille rest af forurening, der er tilbage i det terrænnære grundvand, forventes desuden at blive nedbrudt naturligt, lød det.

Styrelsen anbefaler dog, at grundvandet overvåges for at være sikker på, at resterne af forureningen brydes ned.

Det vurderes at koste omkring 1,5 til 2 millioner kroner årligt, fremgår det af brevet fra ministeren.